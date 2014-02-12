Фюле и лидеры оппозиции обсудили вопрос разрешения кризиса

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «УДАРа». (Фюле прибыл в Киев 11 февраля – УНИАН).

Читайте такжеФюле планирует встретиться с украинскими политиками и активистамиКак отметил лидер партии «УДАР» Кличко после встречи с Фюле, «перед тем, как провести переговоры с Президентом, еврокомиссар еще раз хотел узнать мнение оппозиции относительно вариантов разрешения кризиса и расставить ключевые акценты для поиска компромисса». «Не только с оппозицией, но и с теми людьми, которые сейчас вышли на улицу для того, чтобы изменения в стране произошли», - прибавил он.

Читайте такжеФюле сегодня прибудет в КиевВ свою очередь Яценюк после встречи с Фюле отметил, что Европа готова оказать всестороннюю поддержку Украине, и все зависит от того, готов ли Янукович к принятию соответствующих решений.

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», Яценюк напомнил, что 10 февраля министры стран-членов ЕС «приняли решение оказать всестороннюю поддержку Украине»: «Такая поддержка состоит из политического и экономического пакета».

Относительно политического пакета Яценюк отметил, что в повестке дня новая Конституция, новое правительство и новая программа действий.

Экономический пакет, по его словам, – это «программа финансовой стабилизации от международных финансовых институтов, чтобы не дать Украине обанкротиться».

«Европейцы - вместе с нами, и все зависит от того, осознает ли Янукович, где мы сейчас находимся и какие последствия непринятия им соответствующих решений», - подчеркнул председатель политсовета «Батькивщины».

«Мы только что завершили обсуждение с нашими европейскими партнерами, которой мы видим новую украинскую Конституцию, новый состав Кабмина, новую программу действий для страны и новую экономическую программу», - подчеркнул он.

«Мы хотим услышать от Януковича – готов ли он к этому», - прибавил Яценюк.