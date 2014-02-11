Колесниченко обвиняет СБУ в работе «против действующего Президента»

Об этом идет речь в заявлении депутата, в переданном УНИАН всеукраинской общественной организацией «Правозащитное общественное движение «Русскоязычная Украина».

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Колесниченко считает, что факт возбуждения Службой безопасности Украины уголовного дела за сепаратизм относительно крымских депутатов, в связи с подготовкой к посягательству на территориальную целостность Украины, напоминает ему то, «что СБУ продолжает работать против нынешней власти, против действующего Президента с целью окончательного свержения конституционного строя».

«Считаю, что эти действия СБУ выходят за все допустимые рамки закона и элементарной логики», - отметил он, высказав возмущение тем, что СБУ игнорирует массовые захваты административных зданий в западных регионах Украины. «Без внимания СБУ остаются и многочисленные нападения на сотрудников милиции, призывы к свержению власти! Вот где реальный сепаратизм!!! Где же тут реакция доблестной Службы?!», - спрашивает депутат.

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Он считает недопустимым, что СБУ ничего не делала на протяжении последних лет, несмотря на то, что министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявил, что «боевики, которые сейчас штурмуют и захватывают все», готовились 2 года.

По его мнению, СБУ все последнее время фактически работает целенаправленно против половины страны. «Возьмут ли они на себя ответственность за подготовку тысяч боевиков и людские смерти от их рук. Страна стоит на гране раскола и развала, а СБУ не просто невинно наблюдает за этой картиной со стороны, но и занимается «охотой на ведьм» в Крыму! Бесчеловечность или непрофессионализм?! А может просто продажность?!..», - отмечает он.

Колесниченко подчеркивает, что в связи со сложившейся ситуацией он обратился с депутатским обращением к главе Службы безопасности Украины с требованием пересмотреть решение о возбуждении уголовного дела относительно парламентариев АР Крым; по вышеупомянутым им фактам депутатских обращений установить виновных сотрудников Службы безопасности Украины, уволить их и привлечь к уголовной ответственности.

Также он просит рассмотреть вопрос о привлечении к персональной ответственности руководства областных управлений СБУ за покрывательство экстремизма в стране, а также за служебную халатность и бездеятельность в принятии реальных мер по защите прав и интересов граждан Украины.

«Предупреждаю: граждане Украины, которые проживают на юге, востоке, в Крыму – это не овцы на заклании и, будьте уверенны, они будут защищаться всеми законными методами в случае подобного бесцеремонного нарушения их прав и свобод, отсутствия сбалансированной и унифицированной работы правоохранительной системы во всех регионах Украины», - пригрозил член фракции Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля с. г. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по подготовке к совершению посягательства на территориальную целостность Украины.

Производство открыто по заявлению народного депутата от “Батькивщины” Ивана Стойко.

"По обращению одного из народных депутатов - Стойко, по его заявлению были внесены в Единый реестр досудебных расследований ведомости о совершении преступления, предусмотренного ст. 15 и 110 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)», - информировал начальник Главного следственного управления СБУ Максим Ленко.

"Через Генпрокуратуру было поручено расследование этого преступления следственному отделу управления СБУ в АР Крым", - добавил он.

Ранее Стойко обратился к председателю Службы безопасности Украины и генеральному прокурору Украины с требованием принять незамедлительные и жесткие меры по недопущению развертывания сепаратизма в Автономной Республике Крым.

Основанием для такого обращения стали обнародованные в СМИ заявления крымских депутатов от Партии регионов о необходимости принятия Верховным Советом Крыма обращения к Президенту и парламенту Российской Федерации с просьбой защитить статус автономии и права населения Крыма.

«Политический кризис в Украине пытаются использовать для разжигания сепаратистских настроений и реализации сценариев, которые имеют целью потерю территориальной целостности страны. Заявления крымских регионалов и внесение в повестку дня Верховного Совета АР Крым вопроса о необходимости вмешательства России для защиты интересов крымчан являются той ласточкой, за которой могут последовать крайне негативные для Украины и всей Европы события. Речь идет о подготовке сценария прямого вмешательства России, в том числе и военного в ситуацию в Украине», - заявляет Стойко.