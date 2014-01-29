В «Газпроме» опасаются, что нестабильность в Украине угрожает транзиту газа в Европу

«Политики должны заниматься политикой, а мы, как занимающиеся бизнесом, конечно, обеспокоены нестабильной ситуацией в Украине. Тем более, прозвучали заявления о том, что ГТС может подвергнуться атаке экстремистов, и есть такие угрозы. Конечно это очень тревожно», - сказал заместитель главы российского газового холдинга Александр Медведев в эфире телеканала "Россия 24".

Читайте такжеМедведев: Украина не приступила к погашению долга за газКак сообщал УНИАН, 27 января в Службе безопасности Украины заявили, что принимают «активные меры, направленные на обеспечение безопасности государства во всех его сферах, в том числе и на защиту оборонного потенциала Украины».

«Последние события в государстве привели к напряженности в обществе в результате противоправных действий отдельных радикально настроенных организаций и граждан. Наряду с проявлениями экстремизма участились анонимные угрозы подрыва гидроэлектростанций, а также объектов атомной энергетики, повреждение которых может иметь непредвиденные особо тяжкие последствия для населения Украины и соседних государств», - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраина рассчитывает на взаимопонимание с Россией по газовому долгу - Бойко «События, которые происходят вокруг объектов национальной энергетической системы негативно сказываются на уровне безопасности нашего государства и создают угрозу его функционированию, а также жизни и здоровью граждан», - отметили в СБУ.