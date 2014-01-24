Митингующие захватили ОГА в Хмельницком

Как передает корреспондент УНИАН, захват произошел во время завершения сессии облсовета.

В частности, во время внеочередной сессии на голосование был поставлен проект обращения большинства облсовета относительно политической ситуации, в котором отсутствовал пункт о проведении досрочных выборов Президента Украины.

Около 40-50 правоохранителей на первом этаже сдерживали активистов до того момента, когда большинство депутатов облсовета пошла на уступки оппозиции и единогласно поддержала то обращение, в котором присутствовал пункт о досрочных выборах Президента. Но активисты начали требовать отставки губернатора Василия Ядуха и начали штурмовать границу правоохранителей на пути к кабинета губернатора. Начались схватки, во время которых были повреждены мебель, картины и т.д. Стычки происходили около 30 минут, после чего комендант местного Євромайдану Юрий Смаль пошел на переговоры с руководством области.

Читайте такжеВ Ужгороде около тысячи активистов пикетируют Закарпатскую ОГА В частности, сейчас митингующие заняли первый и второй этажи здания.

Активистам пообещали, что губернатор напишет заявление об уходе, но пока его кабинет закрыт. Возле кабинета губернатора собралось около 30-40 активистов, а также журналисты на правоохранители.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Хмельницком около 2 тысяч человек пикетировали здание Хмельницкой облгосадминистрации и областного совета.

Вчера активисты Евромайдана частично заблокировали Хмельницкую облгосадминистрацию. Активисты забаррикадировали выезд для транспортных средств со двора облгосадминистрации и проводили там патрулирование.