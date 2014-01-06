8 января Азаров откроет базу подготовки олимпийцев по водным видам спорта
15:46, 06 января 2014Политика
1142 0
Премьер-министр Украины Николай Азаров 8 января примет участие в открытии базы подготовки олимпийцев по водным видам спорта.
Азаров откроет базу подготовки олимпийцев по плаванию.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабмина.
Начало мероприятия в 12.00. Место проведения: Киевская обл., г. Бровары.
Напомним, Украина выразила намерена подать заявку на проведение чемпионата Европы 2018-го года по плаванию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter