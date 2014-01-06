8 января Азаров откроет базу подготовки олимпийцев по водным видам спорта

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабмина.

Начало мероприятия в 12.00. Место проведения: Киевская обл., г. Бровары.

Напомним, Украина выразила намерена подать заявку на проведение чемпионата Европы 2018-го года по плаванию.