Оппозиция ищет способы обезвреживания кнопкодавов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», О.Тягнибок считает, что возобновление практики установления в Верховной Раде на столах регистрации народных депутатов пультов для электронной регистрации с одновременным разблокированием рабочего места последних в сессионном зале позволит сделать невозможным систематическое нарушение норм Конституции и Регламента ВР относительно персонального голосования. В случае отсутствия народного депутата во время регистрации рабочее место такого парламентария будет заблокировано, что сделает невозможным голосование с его места других депутатов.

О.Тягнибок отмечает, что подобная практика существовала в Верховной Раде до 2000 года. Для ее возобновления не потребуется никаких финансовых или технических затрат. Для возобновления работы этой системы не нужно даже согласие депутатов-«кнопкодавов», а исключительно политическая воля и решение председателя Верховной Рады, подчеркивается в письме.

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Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Татьяна Слюз (фракция “Батькивщина”) внесла на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона “О внесении изменений в Закон Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" (о порядке регистрации, размещения и голосования народных депутатов)”.

Данным законопроектом, текст которого размещен на официальном сайте ВР, предусматривается, что фото- и видеоматериалы, снятые народными депутатами или представителями средств массовой информации во время голосования в сессионном зале, могут быть использованы в качестве доказательств нарушения порядка личного голосования на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины."

Кроме того, в законопроекте предусмотрено, что “в зале заседаний Верховной Рады может быть не больше четырехсот пятидесяти рабочих мест для голосования народных депутатов, в том числе три рабочих места в президиуме Верховной Рады. В случае избрания менее четырехсот пятидесяти народных депутатов, рабочие места неизбранных народных депутатов размещаются в первых рядах центральных секторов зала заседаний Верховной Рады”. В соответствии с законопроектом, электронная система для голосования на таких рабочих местах блокируется и опломбируется.

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В законопроекте предусмотрено, что открытое голосование осуществляется каждым народным депутатом лично, исключительно со своего рабочего места. В нем также отмечается, что перед открытием каждого пленарного заседания проводится регистрация народных депутатов лично на основании предъявления удостоверения народного депутата и подтверждения своего присутствия собственноручной подписью в журнале регистрации народных депутатов на период каждой сессии.