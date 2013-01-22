Кличко подал в суд на Рыбака

Кличко судится с председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком и требует признать противоправными действия спикера во время голосования за отставку Сергея Арбузова с должности главы НБУ и назначения Игоря Соркина на эту должность. Он настаивает, что спикер не обеспечил выполнение норм Конституции при голосовании в парламенте, сообщает пресс-служба партии "УДАР".

Политическая партия «УДАР» подала также иск в Высший административный суд Украины о признании постановления Верховной Рады «Об освобождении Арбузова С. Г. от должности Председателя Национального банка Украины» и «О назначении Соркина И. В. на должность Председателя Национального банка Украины» незаконными.

В "УДАР" отмечают, что будут отстаивать личное голосование народных депутатов и соблюдение ими законов и Конституции и другим способом. Уже на первом согласительном совете перед следующей сессией фракция будет настаивать на внесении в повестку дня первоочередного вопроса о запуске системы "Рада-3" - так называемой сенсорной кнопки.

Также депутаты "УДАР" будут контролировать письменную регистрацию нардепов перед каждым заседанием парламента.

В партии собрали документальные подтверждения - материалы, свидетельствующие о неличном голосовании депутатов в зале. Эти фото и видео факты будут приведены в суде.

«Это только начало процесса обжалования противозаконных решений пианистов в ВР. Сегодня иски готовят наши однопартийцы во всех регионах. И мы призываем неравнодушных граждан присоединяться к борьбе с кнопкодавами. Мы предоставляем форму иска, которую может заполнить любой гражданин и тоже направить в Окружной административный суд столицы, - подчеркнул Кличко. - Если суды закроют глаза на грубые нарушения законов теми, кто их принимает, мы будем обращаться в Европейские институции. Права и интересы граждан в Украине должны быть защищены ", - отметил Виталий Кличко.