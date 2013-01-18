В оппозиции рассчитывают на поддержку мажоритарщиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил народный депутат из фракции “Батькивщина” Павел Петренко.

“Сейчас Верховная Рада другая. Она имеет представителей, которые избирались по мажоритарным округам. И мы хотим увидеть, каким образом проголосуют мажоритарщики, которые обещали своим избирателям принимать участие в работе Верховной Рады”, - сказал П.Петренко.

По его словам, принятие соответствующего законопроекта станет тестом для народных депутатов, поскольку даже представители большинства говорят о недопустимости неперсонального голосования.

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П.Петренко напомнил, что уже является прецедентным решением Европейского суда по правам человека относительно нелегитимного решения украинского парламента “по делу судьи Волкова”. “Я не хотел бы, чтобы продолжалась практика, чтобы вопросы о голосовании по любым важным законам выносились на усмотрение Европейского суда”, - сказал он.

В то же время П.Петренко заверил, что оппозиция будет продолжать контролировать соблюдение депутатами от Партии регионов процедуры голосования.

“Мы будем продолжать практику для того, чтобы не допускать неперсонального голосования... Я думаю, что все придут к тому, что начнут голосовать сами за себя”, - сказал П.Петренко.

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Как сообщал УНИАН, народные депутаты Арсений Яценюк (фракция “Батькивщина”), Виталий Кличко (фракция “УДАР”) и Андрей Тягнибок (фракция “Свобода”) внесли на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины».

Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за нарушение порядка голосования на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины, Верховной Рады Крыма и местных советов.

Предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 351-1 «Нарушение порядка голосования на пленарном заседании Верховной Рады Украины», которой предусматривается, что голосование с помощью электронной системы народным депутатом Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины за другого народного депутата Украины наказывается лишениям свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет.