Европарламент призвал демпартии Украины не сотрудничать со «Свободой»

Как сообщал УНИАН, К.Вигенин предложил дополнить текст резолюции по Украине таким пунктом: “(Европарламент – УНИАН) обеспокоен ростом националистических настроений в Украине, выраженным в поддержке партии “Свобода”, которая, в результате, является одной из двух новых партий, вошедших в Верховную Раду; напоминает, что расистские, антисемитские и ксенофобские взгляды противоречат фундаментальным ценностям и принципам ЕС, таким образом, призывает продемократические партии в Верховной Раде не взаимодействовать, не поддерживать и не формировать коалиций с этой партией”.

Перед голосованием депутат Европарламента от группы народных партий Михаэль Галер предлагал также устную поправку, содержащую призыв к отказу от сотрудничества также с Коммунистической партией, однако более 40 депутатов высказались против этой устной поправки.