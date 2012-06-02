Нардеп говорит, что своей отставкой Черновецкий «рассчитался с властью»

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии К.Куликова относительно отставки Л.Черновецкого.

Как отметил народный депутат, «сегодня произошло событие, которого миллионы киевлян ждали на протяжении последних шести лет - Леонид Черновецкий написал заявление об отставке с должности Киевского городского головы».

«Я, как председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа, считаю, что казнокрад Черновецкий должен был уйти с поста мэра не по собственному желанию, а по приговору суда за многочленные нарушение законов Украины», - отметил К.Куликов.

Он также пообещал, что все нарушения, совершенные предыдущей властью Киева, «будут обязательно расследованы", и заявлению Л.Черновецкого «по собственному желанию будет дана жесткая и справедливая правовая оценка».

При этом К.Куликов отметил, что согласно Конституции Украины, в 2004 году, по решению КС было незаконно принято решение относительно полномочий Л.Черновецкого. «Согласно законодательству, полномочия Черновецкого заканчиваются 3 июня, то есть - завтра! По этой причине Верховная Рада обязана в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о назначении выборов мэра Киева. Согласно Закону Украины «О местном самоуправлении», выборы мэра Киева должны состояться через 2 месяца. В настоящее время Леонид Черновецкий пишет заявление об увольнении - внимание! за сутки до окончания своих полномочий. Говорить об очередных выборах - сегодня уже нельзя. Это юридический факт», - подчеркнул К.Куликов. Он отметил, что согласно Закону Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов», ст. 491: «Местные выборы могут быть очередными, повторными, промежуточными или первыми, которые проводятся в случае формирования новых местных советов (далее - первые местные выборы). Итак, в данной ситуации с Черновецким можно говорить лишь о внеочередные выборы, отметил К.Куликов. Он пояснил, что «согласно Закона Украины «О местном самоуправлении», полномочия сельского, поселкового, городского председателя могут быть прекращены досрочно в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Закона, влечет освобождение его от должности. Не позднее, чем на пятнадцатый день после увольнения с должности или смерти сельского, поселкового, городского головы лицо, которое в настоящее время в соответствии с законом осуществляет полномочия сельского, поселкового, городского головы, обращается в Верховную Раду Украины с ходатайством о назначении внеочередных выборов сельского, поселкового, городского головы».

То есть, отметил К.Куликов, "сейчас вместо Черновецкого выполнять служебные обязанности городского головы будет Галина Герега, которая в течение 15 дней сможет обратиться в Верховную Раду, чтобы власть определила, когда назначить выборы». «Теперь власть может их провести, когда ей будет удобно», - сказал К.Куликов и предположил, что таким образом Л.Черновецкий «рассчитался с властью». По его убеждению, «вновь вернулась ситуация, что власть в очередной раз принимает решение вместо киевлян и противоречит мнениям Киева».

Как сообщал УНИАН, сегодня Л.Черновецкий сообщил, что 1 июня написал заявление об отставке с должности Киевского городского председателя.