Визит журналистов в Качановскую колонию сократили из-за пикета БЮТ
13:55, 16 марта 2012Политика
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Сегодня состоялся предварительно запланированный "День открытых дверей" для представителей СМИ.
Из-за пикетирования колонии бютовцами время пребывания журналистов на территории исправительного учреждения было сокращено. Об этом сообщает агентство Украинские национальные новости.
Как сообщал УНИАН, сегодня в колонии состоялся предварительно запланированный "День открытых дверей" для представителей СМИ.
Во время визита 36 журналистов ознакомили с организацией работы учреждения в целом и по отдельным ее направлениям, в частности с жилищными условиями, организацией быта, питания, медицинского сопровождения, а также производственной деятельности и культурного досуга осужденных женщин.
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