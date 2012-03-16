Визит журналистов в Качановскую колонию сократили из-за пикета БЮТ

Из-за пикетирования колонии бютовцами время пребывания журналистов на территории исправительного учреждения было сокращено. Об этом сообщает агентство Украинские национальные новости.

Как сообщал УНИАН, сегодня в колонии состоялся предварительно запланированный "День открытых дверей" для представителей СМИ.

Во время визита 36 журналистов ознакомили с организацией работы учреждения в целом и по отдельным ее направлениям, в частности с жилищными условиями, организацией быта, питания, медицинского сопровождения, а также производственной деятельности и культурного досуга осужденных женщин.