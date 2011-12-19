Попов подготовил праздник для детей-сирот, инвалидов и малообеспеченных

На аппаратном совещании Киевской городской государственной администрации, посвященном новогодним праздникам, озвучили список праздников, где будет свободный вход для детей-сирот, детей с ограниченными возможностями и детей из малообеспеченных или многодетных семей.

В частности, Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества приглашает на мюзиклы «Приключения Буратино», «12 месяцев», балеты «Белоснежка и семь гномов», «Щелкунчик», комичную оперу-сказку «Волшебная музыка».

В Киевском национальном академическом театре оперетты состоятся представления для детей: «Чиполлино», «Лампа Аладина», «Приключения бременских музыкантов», «Белоснежка и семь гномов».

В Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра – представление по произведению Г.Х.Андерсена «Ах, мой милый Августин» и «Том Сойер» Марка Твена.

В Молодом театре состоится музыкальная сказка «Капризная любовь Дроздоборода», сказка-мюзикл «Семь желаний Зербино», морская легенда «Русалка».

В Муниципальном театре «Киев» маленьким киевлянам будут показывать сказочный мюзикл «Терем-теремок» по произведению С.Маршака.

В Киевском академическом театре кукол и Киевском академическом муниципальном театре кукол маленькие зрители посмотрят свои любимые представления «Снежная королева», «Концерт Снегурки», «Морозко», фееричную сказку «Новогоднее путешествие», «Рождественская колыбель» по библейскому сюжету и другие.

После аппаратного совещания Александр Попов вместе с заместителями вышел на праздничную ярмарку и купил подарки для детей из многодетной семьи, которую он собрался поздравить с Праздником Миколая. В результате дети получили сладости и игрушки, а родителям Александр Попов выдал сообщение о получении квартиры.

Всего в день Святого Николая КГГА подарила 20 квартир: 10 - многодетным семьям и 10 - детям-сиротам.

Александр Попов подчеркнул, что киевская городская власть должна помогать детям-сиротам и многодетным семьям постоянно, а не только во время тематических праздников.