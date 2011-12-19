В ПАСЕ обеспокоены несовершенством нового закона о выборах в Украине

Мониторинговый комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обеспокоен несовершенством нового закона о выборах народных депутатов Украины.

Как сообщает пресс-служба Совета Европы, об этом говорится в проекте резолюции “Функционирование демократических институтов в Украине”, одобренном 15 декабря на заседании Комитета в Париже.

“Приветствуя решение нескольких вопросов, которые раньше вызывали обеспокоенность, Ассамблея выражает сожаление по поводу того, что основные рекомендации (Венецианской комиссии – УНИАН), в частности, принятие объединенного Избирательного кодекса и принятие пропорциональной системы региональных выборов, не были реализованы”, - говорится в проекте резолюции.

В проекте выражается обеспокоенность увеличением проходного барьера до 5% вместе с запретом партиям формировать предвыборные блоки, что может негативно повлиять на возможности новых или маленьких партий быть представленными в парламенте.

“Ассамблея обеспокоена, что эти положения могут уменьшить плюрализм и в дальнейшем увеличить поляризацию в новом парламенте”, - говорится в проекте документа.

При этом проект резолюции предлагает призвать украинскую власть к уменьшению проходного барьера и отмене запрета на участие блоков партий в выборах еще до проведения следующих парламентских выборов.

В документе также выражается сожаление поводу того, что новое избирательное законодательство, как и предыдущие, ограничивает права на участие в выборах лицам, которые совершили преступление, независимо от степени его тяжести, и содержится призыв немедленно внести соответствующие изменения в Конституцию с тем, чтобы убрать такие ограничения в избирательном законодательстве.

Кроме того, в проекте содержится призыв к полной реализации в избирательном законодательстве рекомендаций Группы стран против коррупции Совета Европы (GRECO) относительно финансирования политических партий.

Проект резолюции был одобрен Комитетом единогласно. Предусматривается, что ПАСЕ рассмотрит его на своей сессии в конце января 2012 года.