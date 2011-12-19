Азаров надеется войти в Новый год с новой ценой на газ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется на пересмотр газовых соглашений с РФ до конца 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил журналистам в Праге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром НЕЧАСОМ.

«Переговоры проходят трудно… Но, вместе с тем, я хотел бы сказать, что я глубоко убежден, что исходя, прежде всего, из стратегических интересов нашего сотрудничества, на будущее будет найден компромиссный вариант соглашения», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что переговоры с Российской Федерации относительно пересмотра газовых соглашений в последние дни активизировались. «Я думаю, что в ближайшие дни есть надежда на то, что мы выработаем компромиссное решение. Для нас это особенно важно, потому что начинается новый год, и ми хотели бы войти в новый год с уже модернизированным соглашением и с нормальными ценами, которые не подрывают нашу экономику», - подчеркнул глава правительства.

В то же время, Н.АЗАРОВ еще раз отметил, что Украина получает газ по самой дорогой цене в Европе, и, к примеру, Германия получает российский газ по значительно более низкой цене, находясь при этом намного дальше, чем Украина.