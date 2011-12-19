Балога подозревает, что кто-то хочет «распилить» бюджетных 452 миллиона

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА направил официальные обращения премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ, в которых указывается на существующие проблемы с финансированием деятельности МЧС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в частности, в обращениях министр обратил внимание на промедление Государственной казначейской службы с предоставлением средств, уже выделенных на потребности министерства. За ноябрь этого года МЧС не получило 19,4 млн. грн. на окончательное снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС, 10,9 млн. - на мероприятия в рамках программ гражданской защиты, 9 млн. – на обеспечение жильем пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и 19,6 млн. грн. для поддержки в безопасном состоянии Зоны отчуждения, энергоблоков и объекта «Укрытие», строительства комплекса «Вектор», отметил В.БАЛОГА.

Кроме того, по его словам, за декабрь Государственной казначейской службой не выделены 37,8 млн. грн. на финансирование мероприятий в Зоне отчуждения и на объектах ЧАЭС, 2,5 млн. в качестве взноса Украины на счет ядерной безопасности ЕБРР, 11 млн. грн. на приобретение специальной техники и оборудования для аварийно-спасательных подразделений.

Руководитель МЧС настаивает, чтобы Министерство финансов и Государственная казначейская служба обеспечили полное финансирование расходов МЧС, связанных с выполнением Украиной международных обязательств, безопасностью граждан и их социальной защитой.

Также В.БАЛОГА проинформировал Н.АЗАРОВА о ситуации, сложившейся с финансированием мероприятий по созданию системы экстренного вызова по единому телефонному номеру. В письме в адрес премьер-министра говорится о значительной работе, проведенной МЧС на выполнение поручения Президента Украины о создании системы «112». Однако отмечается, что полностью реалистичные сроки внедрения в действие этого проекта находятся под угрозой срыва из-за фактического отсутствия ассигнований.

«Несмотря на поручение Президента Украины, в проекте Государственного бюджета на 2012 год Министерство финансов средств на систему «112» не предусмотрело вообще. Вместо этого по неведомым мне причинам 452 млн. грн. на создание системы экстренного вызова выделяется Укревроинфпроекту в рамках целевой программы проведения Евро-2012. Минфин никак не отреагировал на неоднократные официальные возражения МЧС», - отмечается в письме В.БАЛОГИ.

Министр считает выделение средств на систему «112» организации, которая не занимается ее внедрением, ошибочным решением, и видит в нем «признаки чьих-то ведомственных или даже корыстных интересов». Он категорически не согласен с таким подходом. По убеждению В.БАЛОГИ, одобрение неправильного порядка финансирования приведет к разбалансированию всего проекта и угрожает срывом работ не только по введению первой очереди системы (в городах проведения матчей Евро-2012), но и ставит под угрозу ее последующее развертывание по всей стране.

Накануне принятия государственного бюджета руководитель МЧС просит премьер-министра вмешаться в ситуацию и добиться перенаправления указанных средств от Укревроинфпроекта в МЧС. «К этой сумме в дальнейшем нужно будет выделить еще 198 млн. гривен, чтобы система «112» была развернута по всей стране (общая стоимость проекта составляет 650 млн.). Иначе, даже при условии привлечения альтернативных источников финансирования, система «112» не может быть введена в эксплуатацию ранее 2015 года», - говорится в письме Н.АЗАРОВУ.

Комментируя эти официальные обращения, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций указал на критическое недофинансирование деятельности МЧС, что делает ограниченно возможным надлежащее исполнение его функций. «По существу, расходы на потребности министерства распределяются и регулируются в ручном режиме. Это недопустимо, поскольку речь идет не просто о деньгах на МЧС, а о безопасности людей, интересах всего общества, безопасной жизнедеятельности страны. К государственным делам и относиться нужно по-государственному. Именно такими причинами и продиктованы мои обращения к Премьер-министру. Рассчитываю на его понимание и поддержку», - заявил В.БАЛОГА.