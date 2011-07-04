Близнюк: если кто-то там, как-то…, то я могу сказать: не дождетесь

Председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК заявляет, что является «человеком президентской команды» и будет работать там, где нужен главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции после выхода на работу из отпуска.

Говоря о своем возможном назначении на должность вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ, А.БЛИЗНЮК отметил: «Я уже комментировал эту ситуацию. Я могу только лишь повторить: я – человек президентской команды, и если сегодня Президент мне доверил быть в Донецкой области губернатором, а завтра скажет: ты мне нужен где-то в другом месте... Я еще раз говорю: я человек команды Президента».

При этом А.БЛИЗНЮК добавил, что «конкретных предложений по той должности, о которой вы говорите – предложений конкретных не было».

«Поэтому работаем, все у нас правильное, все у нас получится. И если кто-то там, как-то…, то я могу сказать: не дождетесь», - заявил губернатор.