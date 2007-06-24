На следственный эксперимент в СП Мельниченко не взял диктофон

Николай Мельниченко не приносил на следственный эксперимент диктофон, которым он записывал разговоры в кабинете Леонида Кучмы. Об этом Мельниченко сказал в интервью "5 каналу".

Во время эксперимента, который состоялся в четверг на Банковой, воспроизвели условия, во время которых майор мог проводить записи. Если показания Мельниченко подтвердятся, пленки привлекут как вещественные доказательства по нескольким резонансным делам, в частности к делу Гонгадзе. Это первый эксперимент относительно установления подлинности записей.

"Следственное действие - оно подтверждало, должно было подтвердить только тот факт, что я физически мог заходить в кабинет, что я физически мог пронести диктофон, что я физически его мог поставить, что поставить именно в то место, где я уже 7 лет даю показания, в какое именно место я мог его поставить.", - отметил майор.