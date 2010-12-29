Экс-чиновник Тимошенко на условия в СИЗО не жалуется

Бывший первый заместитель министра юстиции Евгений КОРНИЙЧУК заявляет, что условия его содержания в следственном изоляторе соответствуют закону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.КОРНИЙЧУК сообщил сегодня после допроса в Генпрокуратуре, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН об условиях его содержания.

«Все нормально, в рамках закона», - сказал Е.КОРНИЙЧУК.

Бывший заместитель министра юстиции был доставлен в Генеральную прокуратуру в наручниках в сопровождении двух сотрудников.

В момент выхода Е.КОРНИЙЧУКА из Генпрокуратуры сторонники Блока Юлии Тимошенко кричали «Позор власти».

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 22 декабря возбудила уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА.

В пресс-службе ГПУ сообщили, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).

Е.КОРНИЙЧУК был задержан 22 декабря и помещен в Подольский изолятор временного содержания.

Вместе с тем Печерский районный суд Киева отказал Генпрокуратуре Украины в избрании меры пресечения в виде ареста до двух месяцев для Е.КОРНИЙЧУКА, продлив ему срок задержания с трех до 10 суток.