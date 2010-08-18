75% украинцев гордятся своим гражданством (опрос)

75,3% украинцев гордятся тем, что являются гражданами Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина и представленные его директором Владимиром ФЕСЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он напомнил, что в 2009 году 77,1% украинцев гордились своим гражданством, в 2008 – 68,5%, в 2007 году – только 52,2%.

По словам В.ФЕСЕНКО, в сравнении с прошлым годом наблюдается уменьшение тех, кто гордится своим гражданством, лишь на 2%. «Возможно, это досадная тенденция, но она идет в рамках статистической погрешности», - добавил он.

Как сказал В.ФЕСЕНКО, не испытывает гордости от наличия украинского гражданства сегодня каждый пятый респондент (19,2%). Такой же ответ в 2009 году дали 17,9%, в 2008 – 23,6%, в 2007 – 21,7% украинцев. Затруднились с ответом на данный вопрос 5,5% граждан Украины (2009 – 5%, 2008 – 7,9%, 2007 – 26,1%).

«19% - это достаточно большая цифра. Это означает, что каждый пятый украинец не гордится своим государством. Значит, в государстве что-то не так», - отметил он.

В.ФЕСЕНКО назвал позитивным тот факт, что более половины украинцев (58,4%) положительно относятся к получению Украиной независимости в 1991 году. В 2009 году такой же ответ дали 56,7% опрошенных.

Определенное увеличение количества граждан, которые положительно относятся к получению независимости Украиной, политолог связывает с победой Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах. «Как это ни парадоксально звучит, победа В.ЯНУКОВИЧА уменьшила часть недовольных украинской независимостью на востоке и юге», - отметил он.

При этом каждый пятый гражданин Украины (20,6%) высказал нейтральное отношение к получению независимости нашей страной (в 2009 – 19,8%), а 16,4% заявили, что относятся к данному факту отрицательно (в 2009 – 19,5%). Затруднились ответить на данный вопрос 4,6% респондентов (в 2009 – 4,0%).

По словам В.ФЕСЕНКО, согласно исследованию, более половины респондентов (57,7%) проголосовали бы за государственный нейтралитет Украины, если бы сегодня проходил соответствующий референдум. В 2009 году поддержать нейтралитет готовы были 55,9%, в 2007 – 46,4% опрошенных.

Против нейтралитета проголосовали бы сегодня 16,2% граждан Украины (в 2009 – 13,7%, в 2007 – 18,9%).

Не принимали бы участия в таком референдуме 8,6% украинцев (2009 – 16,5%, в 2007 – 16,7%), а 17,5% затруднились с ответом на данный вопрос (2009 – 13,9%, 2007 – 18%).

Также почти половина граждан нашей страны (48,4%) через 20 лет хотели бы видеть Украину отдельным независимым государством. В 2009 году такой же ответ дали 44,6% украинцев.

Четверть опрошенных (25,1%) заявили о том, что через 20 лет будут рады видеть Украину частью союза с Россией (2009 – 26,2%), а каждый пятый (20,7%) - частью Европейского Союза (в 2009 – 21,1%).

Затруднились с ответом на данный вопрос 5,8% респондентов (2009 – 4%).

Последний вопрос В.ФЕСЕНКО назвал очень показательным. «Мы специально сформулировали так вопрос – дали такую жесткую альтернативу. И результат свидетельствует о том, что можно сделать позитивные выводы: если украинцы и хотят лишиться части суверенитета страны, то хотят сберечь самостоятельность страны экономическую, социальную…», - отметил В.ФЕСЕНКО, добавив, что, скорее, для украинцев «вопрос о союзе - это вопрос не утраты независимости, а вопрос развития страны и общества».

Как сказал политолог, «несмотря на все наши проблемы, большинство украинцев все-таки видят Украину своим государством и не хотят терять независимость, не хотят терять государственность и хотят и дальше жить в Украине».

«Однако они, к сожалению, чувствуют проблемы, которые есть в украинском обществе, они неудовлетворены современным состоянием развития Украинского государства, и это серьезный негативный сигнал в первую очередь для власти», - добавил В.ФЕСЕНКО.

Телефонный опрос на тему «День независимости Украины» проводился с 14 по 16 августа. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины, Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.