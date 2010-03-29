Янукович и Азаров провели традиционную "встречу по понедельникам"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ определить конкретные сроки, когда правительство начнет выплачивать гражданам повышенные зарплаты и пенсии, а также вернет людям долги, которые достались новой власти от правительства ТИМОШЕНКО в контексте выполнения Закона Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Премьер ответил, что средства на это заложены в проекте нового бюджета, отмечается в сообщении.

На уже традиционной встрече по понедельникам с премьером Президент также отметил, что планирует провести большое совещание по вопросам агропромышленного комплекса. По словам В.ЯНУКОВИЧА, «оно сейчас как никогда актуально, потому что весенние полевые работы уже начались. Поэтому я хотел бы, чтобы мы как можно скорее решили эти вопросы, поскольку жители села ожидают сегодня от нас именно этого».

Глава государства назвал среди важнейших задач проработку проекта бюджета, а также вопрос НДС. В.ЯНУКОВИЧ поручил правительству подготовить предложения, как сделать администрирование этого налога прозрачным и искоренить коррупцию.

«Самое главное – чтобы государство своевременно возвращало НДС товаропроизводителю, – подчеркнул глава государства. – Они этого ждут уже давно. Мы знаем, что этот налог коррумпированный и, безусловно, этот вопрос нужно решать. Хотел бы, чтобы мы с вами его конкретизировали как можно скорее».

В свою очередь премьер-министр подчеркнул, что все поручения Президента будут выполнены своевременно.

Н.АЗАРОВ также отметил, что вопрос весенне-полевых работ постоянно находится в центре внимания Кабмина и правительство очень тщательно будет готовиться к инициированному главой государства широкому совещанию по проблемам АПК.