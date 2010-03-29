Новый глава ВСЮ считает, что судьи уж слишком неприкосновенны
15:33, 29 марта 2010Политика
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Колесниченко объяснил инициативу
Председатель Высшего Совета Юстиции Украины Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО считает, что судьям нужно частично ограничить неприкосновенность.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Я думаю, что неприкосновенность для судей должна быть частично отменена», - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО, объяснив, что неприкосновенность судьи должна быть на время осуществления им правосудия, «а не то, что судья не может привлекаться к уголовной ответственности, его жилье является неприкосновенным и так далее».
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