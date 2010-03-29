Новый глава ВСЮ считает, что судьи уж слишком неприкосновенны

Председатель Высшего Совета Юстиции Украины Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО считает, что судьям нужно частично ограничить неприкосновенность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я думаю, что неприкосновенность для судей должна быть частично отменена», - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО, объяснив, что неприкосновенность судьи должна быть на время осуществления им правосудия, «а не то, что судья не может привлекаться к уголовной ответственности, его жилье является неприкосновенным и так далее».