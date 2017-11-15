США готовы ужесточить цену для Москвы за продолжение агрессии против Украины – помощник Тиллерсона (видео)

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэс Митчелл заявляет, что Соединенные Штаты готовы усилить цену для Москвы за продолжение агрессии против Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, об этом Митчелл сказал во время переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии подчеркнул важность визита в Украину.

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Митчелл заверил, что США и в дальнейшем будут оказывать помощь Украине в ее усилиях по развитию и укреплению страны, а также дальнейшей координации усилий для обеспечения надежной и эффективной международной поддержки.

«То, чего вы и ваша команда достигли за очень короткий промежуток времени, является удивительным. Просто феноменально, что так много было сделано за последние три года», - сказал Митчелл.

Он подтвердил готовность продолжать поддержку усилий Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности и, в случае необходимости, усилить цену для РФ за продолжение агрессии против Украинского государства.