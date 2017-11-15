Госдеп США: миротворческую миссию ООН надо развернуть на всей оккупированной территории Донбасса

Миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей оккупированной территории Донбасса. Об этом заявил помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэс Митчелл на брифинге в Киеве.

Читайте такжеПолторак: мы исключаем возможность участия РФ в будущей миротворческой миссии ООН на ДонбассеМы продолжаем рассматривать эту возможность и анализировать возможности введения в зону конфликта миротворческих сил ООН. Это нелегкая, непростая задача, безусловно, как мы в США считаем, такие миротворческие силы должны вводиться на всю оккупированную территорию (Донбасса - УНИАН) и включать отвод вооружений в места постоянной дислокации», - подчеркнул он.

Кроме этого, Митчелл отметил, что санкции против России останутся до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения.

«Санкции будут оставаться до тех пор, пока Россия не выполнит условия Минских соглашений. Мы осуждаем насилие, которое творится на востоке, и это остается серьезным вызовом», - заявил он.

По словам Митчелла, санкции являются важным инструментом повышения цены для России той агрессии, которая была осуществлена ею против Украины.

«Мы стоим на позиции, что санкции являются прямым результатом российской агрессии», - заявил помощник госсекретаря.