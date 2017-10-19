Рада начала рассмотрение законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности (видео)

Верховная Рада начала рассмотрение двух законопроектов относительно отмены депутатской неприкосновенности. Отмечается, что затем документы планируется направить на вывод КСУ.

Как сообщал УНИАН, один законопроект внесен президентом Петром Порошенко, «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)» (регистрационный №7203).

Также будет рассматриваться депутатский законопроект с аналогичным названием, который был внесен еще в июле 2017 года под номером 6773. Разница между этими законопроектами заключается в том, что президентским предполагается ввести в действие закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года, а депутатским - сразу после вступления в силу.

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В соответствии с процедурой для принятия изменений в Конституцию, сначала законопроект отправляется на заключение Конституционного суда Украины. После его заключения он рассматривается парламентом и предварительно одобряется минимум 226-ю голосами. А окончательное принятие может быть не раньше, чем на следующей очередной сессии и должно приниматься минимум 300-ми голосами.

Как сообщал УНИАН ранее, 18 октября комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту отправить на рассмотрение Конституционного суда каждый из двух законопроектов о внесении изменений в Конституцию относительно депутатской неприкосновенности. На заседании комитета рассматривались 2 законопроекта, один из которых был внесен за регистрационным номером 6773 еще 19 июля 2017 года группой народных депутатов, а другой, с регистрационным номером 7203, был внесен президентом Украины.

Оба законопроекта предлагают изъять нормы статьи 80 Конституции Украины, согласно которой “народные депутаты Украины не могут быть без согласия ВР привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы”.