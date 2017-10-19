УКРОП: Вопрос депутатской неприкосновенности и закона об импичменте президента следует рассматривать одновременно

Вопрос о снятии депутатской неприкосновенности в Верховной Раде необходимо рассматривать одновременно с принятием законопроекта об импичменте президента Украины и последующим созданием соответствующих временных следственных комиссий. Об этом во время брифинга в парламенте заявил председатель политсовета УКРОПа, народный депутат Тарас Батенко.

«Вместе со снятием депутатской неприкосновенности должен быть рассмотрен и принят законопроект об импичменте президента Украины и созданы временные следственные комиссии. То есть механизм, который может начать процедуру импичмента главы государства», – отметил политик.

По его словам, только законодательно закрепленный механизм импичмента президента и деятельности временных следственных комиссий может устранить дисбаланс власти после отмены депутатской неприкосновенности. Без этих инструментов Украине грозит разрушение парламентаризма как независимой ветви власти и переход к полной диктатуре одного человека.

«Нет просветленной диктатуры или темной диктатуры. Узурпация власти всегда завершается однотипно в любой стране мира», – подчеркнул Тарас Батенко.

В то же время нардеп отметил, что представители УКРОПа солидарны с требованиями общества и поддержали направление в Конституционный Суд законопроектов об отмене неприкосновенности.

Однако приоритетом повестки дня парламента и общества сегодня должна быть победа в войне на востоке Украины, которая уже унесла жизни более десяти тысяч бойцов, офицеров и мирных жителей.

К сожалению, у украинской власти нет плана решения конфликта, о чем свидетельствует, в частности, принятый в первом чтении законопроект № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Несмотря на то, что документ наконец признает Российскую Федерацию врагом, он не предлагает ни одного механизма возвращения оккупированных территорий и нуждается в многочисленных изменениях.