Медведев обещает сегодня разослать предложения по транзитному соглашению

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ обещает сегодня направить заинтересованным сторонам предложения по созданию полноценной правовой основы в сфере энергетики, включая предложения по транзитному соглашению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с Президентом Финляндии Тарьей ХАЛОНЕН в Хельсинки.

«Сегодня мною будет распространен документ для наших партнеров по «восьмерке», по «двадцатке» крупнейших экономик, нашим партнерам по СНГ, нашим ближайшим соседям и партнерам, который определяет вопросы международного сотрудничества в сфере энергетике, включая и предложения по транзитному соглашению», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что Россия неоднократно заявляла о проблемах, связанных с неурегулированными вопросами энергетической безопасности. «Эти вопросы не разрешила Энергетическая хартия …Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить на будущее баланс интересов стран производителей энергоресурсов, транзитных государств и потребителей энергоресурсов», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ, подчеркнув, что именно на это направлены предложения Москвы.

«Мы хотели бы как можно быстрее начать переговоры с ЕС, с нашими другими партнерами по этим документам. Надеемся на конструктивное восприятие наших идей», - добавил Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, 31 марта в Берлине Д.МЕДВЕДЕВ сообщил, что Российская Федерация направит ЕС и Украине предложения по созданию полноценной правовой основы для транспортировки газа.

По его словам, кризис, который был в январе, показал, что все страны становятся уязвимы в случае, если то или иное государство начинает проводить несогласованную политику.

Президент РФ считает, что для того, чтобы такие события не повторялись, необходимо создать полноценную правовую основу.