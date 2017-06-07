Пиар на теме НАТО

Законодательное закрепление положения о том, что членство Украины в НАТО является приоритетом государственной внешней политики, что предложил сделать спикер Верховной Рады Андрей Парубий, первое, что даст — плюсик украинской власти. Потому что этот шаг закрепит лишь формальную последовательность украинской власти в движении Украины в Европу, в стремлении к евроатлантической интеграции как части общей идеи движения в Европу. Но, учитывая, что на саммите НАТО в июле 2016 года не прозвучали слова, которые были сказаны на саммите в 2008 году в Бухаресте, — «двери в НАТО для Украины открыты», что она «может стать членом Альянса», законодательное закрепление такой идеи, в принципе, бессмысленно, так как реально это ничего не дает. Это был бы тактический ход, не более.

В результате таких действий Украина не будет принята в НАТО. При уровне слабости Европы и ее чуткости к тому, что твердит Путин, нет смысла надеться, что она проявит позицию борьбы за Украину. Исходя из этого, для Украины гораздо важнее сосредоточиться на реальных вещах.

Кремль сегодня использует любые информационные поводы для своих атак на Украину и их легитимации. Москва создает образ собственной жертвенности, хотя сама выступает агрессором

Реальные вещи — это создание сильной профессиональной армии, переход к перевооружению за счет военно-технического сотрудничества, причем с полной открытостью и подготовкой нормативно-правовой базы и инвестиционного климата для западных оборонных компаний, чтобы было видно, что Украина хочет, чтобы 29 членов НАТО, которые являются политическими партнерами (или хотя бы некоторые из них), стали ее союзниками. А делать какие-то реверансы, которые ничего не решают, нет смысла. Это не только нас не приближает к членству в НАТО, но и создает дополнительные раздражители для Москвы.

Кремль сегодня использует любые информационные поводы для своих атак на Украину и их легитимации. Москва создает образ собственной жертвенности, хотя сама выступает агрессором. То есть такой шаг Украины станет «камуфляжем» для Москвы, чтобы идти еще дальше и развивать атаки и на востоке Украины, и в области проведения спецопераций против Украины на нашей территории. Поэтому сейчас гораздо важнее политическая плоскость.

Хотя один момент является достойным внимания во всей этой игре: Парубий, возможно, желает «застолбить» тот факт, что именно нынешняя власть хотела такого решения — членства в НАТО. Безусловно, это решение, в случае реваншизма, тотчас же будет отменено. Однако все равно будет зафиксировано, что нынешняя власть стремилась к НАТО и была последовательна. Например, как это было в период правления Ющенко.

Но, повторюсь, на деле это ничего не даст. Это может быть использовано только лишь как некий пиар-ход. Особенно это выглядит сомнительным на фоне того, что мы знаем из истории — когда президент Кучма в 2002 году объявил курс Украины на евроатлантическую интеграцию и членство в НАТО, но уже перед окончанием президентского срока убрал этот пункт из Военной доктрины, чем продемонстрировал двойственность и двуликость не только свою собственную как человека, но и всей украинской политики.

Потому власти следует бороться за последовательность другим путем: идти шаг за шагом, понимая, для чего эти шаги предназначены.

Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт, писатель