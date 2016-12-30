Парубий: весной не будет никаких досрочных выборов

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

Так он ответил на вопрос о том, что весной 2017 года не будет никаких досрочных выборов.

«Конечно. Вообще, считаю, что тема досрочных выборов - это внешняя тема. Так, например, было в Молдове. Когда государство дестабилизируют изнутри, затем сменили власть, а теперь есть попытки изменить внешний вектор страны. Но, подчеркну, любые попытки дестабилизировать украинский парламент, будут полностью провалены", - заявил Парубий.

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"Если бы у меня спросили, какое самое главное достижение парламента в этом году, я бы сказал - стабилизация работы Верховной Рады. Вспомните, весной были попытки расшатать парламент. Поднимались темы досрочных выборов. Говорили, что если не осенью, то весной они точно состоятся. Подчеркиваю, эта тема сегодня закрыта", - добавил он.

Как известно, ранее в СБУ заявили, что Россия хочет спровоцировать досрочные парламентские выборы в Украине.