Россия хочет спровоцировать досрочные парламентские выборы в Украине - СБУ

12:41, 11 ноября 2016
Политика
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Российская Федерация намерена спровоцировать досрочные парламентские выборы в Украине для прихода к власти пророссийских сил и изменения внешнеполитического курса государства.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил начальник Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Анатолий Дублик.

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Говоря о планах России по дестабилизации ситуации в Украине, он отметил, что целью плана является "внутренняя дестабилизация - это организация досрочных парламентских выборов в нашем государстве с целью приведения к власти и усиление пророссийских сил в новом парламенте и исключительно с перспективой ревизии европейского курса и смены внешнеполитического вектора нашего государства".

Старт активных действий, отметил Дублик, запланирован на 15 ноября - с "Всеукраинской акции протеста банковских вкладчиков". С 17 ноября основной акцент протестных акций будет смещаться на вопрос повышения коммунальных тарифов.

Акции протеста должны перерасти в блокирование правительственных структур, расширение претензий и требований к власти, подчеркнул он.

"По замыслу российских кураторов, акциям протеста планируется создать видимость массовой поддержки, в частности, уже развернута активная агитация в социальных сетях, которую активно российские спецслужбы используют на территории нашего государства", - сказал Дублик.

Он добавил, что данные, полученные СБУ и Службой внешней разведки Украины, свидетельствуют, что российские «сценаристы» запланировали проведение во время этих мероприятий так называемых «массовых беспорядков» и даже «до того, чтобы кто-то получил во время противостояния с органами полиции или правоохранительными органами определенных повреждений».

"Это они будут трактовать на своих российских телеканалах, что украинская власть не может удержать контроль в столице Украины и других регионах государства", - сказал Дублик

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