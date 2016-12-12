Показания Януковича дали ГПУ большой арсенал работы - Горбатюк

Об этом в интервью программе "Левый берег с Соней Кошкиной" рассказал глава Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

По его словам, эти показания могут быть использованы не только в деле против "беркутовцев", по которому Янукович проходил свидетелем, но и в производстве, в котором экс-президент выступает подозреваемым.

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"Мы вышлем в суд (ростовский - ред.) ходатайство с целью получить копии свидетельств, чтобы передать их следствию и провести детальную проверку. И их польза - именно в этом, какими бы они ни были. Конечно, детальные показания - более важные. Их легче проверить на соответствие реальным обстоятельствам дела. К тому же тот объем информации можно подвергнуть психологической экспертизе - для выявления каких-либо эмоций или признаков неправдивости. То есть мы получили большой арсенал того, с чем можно работать. До этого мы вообще ничего не имели", - рассказал Горбатюк.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября в Святошинском райсуде Киева в режиме видеосвязи с Ростовским областным судом состоялся допрос экс-президента Украины Виктора Януковича как свидетеля по делу пятерых бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

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Тогда же генеральный прокурор Юрий Луценко зачитал Януковичу сообщение о подозрении в государственной измене.

Впоследствии на сайте Генпрокуратуры была опубликована повестка о вызове Януковича на допрос 5 и 9 декабря в качестве подозреваемого в государственной измене. Вместо экс-президента в ГПУ прибыли его адвокаты.