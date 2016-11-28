Янукович прибыл на допрос в суд Ростова (видео)

Как передает собственный корреспондент УНИАН, вокруг здания суда усилены меры безопасности: полицейские дежурят на каждом перекрестке, из-под суда эвакуируют автомобили.

По наблюдению корреспондента УНИАН, журналистов на месте находится вдвое меньше, чем 25 ноября.

После допроса Янукович в здании суда планирует дать очередную пресс-конференцию. В минувшую пятницу на пресс-конференции он заявил, что его главная ошибка в том, что он не ввел чрезвычайное положение в Украине. Тогда же Янукович признал, что уже после бегства 1 марта 2014 просил президента РФ Владимира Путина ввести российскую армию в Украину.

Читайте такжеЭкс-"беркутовцев" доставили в Святошинский райсуд Киева - Шкиряк

Как сообщал УНИАН, в мае суд по делу пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года, решил допросить в режиме видеосвязи бывшего президента Виктора Януковича в качестве свидетеля в этом деле. 25 ноября Янукович в Ростовском областном суде вышел на видеосвязь со Святошинским райсудом г. Киева, однако активисты заблокировали выезд из Лукьяновского СИЗО, и экс-«беркутовцев» не смогли доставить в суд. В связи с этим судебное заседание было перенесено на сегодня, 28 ноября, на 13.00 по киевскому времени. После обнародования решения Святошинского райсуда о переносе заседания протестующие разблокировали выезд из Лукьяновского СИЗО.

Как известно, Янукович живет в закрытом коттеджном городке в Ростове, на публике почти не появляется. О том, что он находится в статусе "временного убежища", Россия признала только в октябре этого года - то есть почти спустя 2,5 года после его бегства из Украины. Сам Янукович якобы остается гражданином Украины.