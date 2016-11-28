Допрос Януковича: в Лукьяновском СИЗО готовы не допустить повторения "пятничной ситуации"

Об этом сообщил и. о. начальника Лукьяновского СИЗО Сергей Первак в эфире телеканала "112 Украина".

"Сама администрация следственного изолятора готова выдать указанных заключенных к доставке в суд", - отметил Первак.

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Говоря о том, почему экс-"беркутовцы" не доставили в суд в пятницу, руководитель СИЗО отметил: "В настоящее время проводится служебная проверка, в отношении как сотрудников следственного изолятора, так и конвойной службы. Там уже будут к ним ответы по данному вопросу. Ну а с учетом того, чтобы не допустить пятничного варианта, хочу отметить, что в следственном изоляторе работают семь кабинетов видеоконференции, которые в свою очередь оборудованы необходимой аппаратурой. Это может обеспечить видеоконференцию, связь с любым судом Киева и Киевской области".

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в Святошинском райсуде Киева в режиме видеоконференции был запланирован допрос бывшего президента Виктора Януковича по видеосвязи из Ростова по делу 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". После начала заседания в суде был объявлен перерыв, поскольку подсудимых не доставили в суд: несколько десятков человек блокировали выезд экс-"беркутовцев" из Лукьяновского СИЗО. Позже суд после перерыва принял решение перенести допрос Януковича сегодня, 28 ноября.