В ожидании видеодопроса Януковича: у здания суда в Киеве спокойно, акций под Лукьяновским СИЗО пока нет

"Ситуация под Лукьяновским СИЗО спокойная. Никаких митингов или протестных акций не происходит", - сообщает 112 Украина.

При этом представители силовых структур заявили, что в случае повторной блокады пятерых подозреваемых экс-"беркутовцев" будут допрашивать через видеоконференцию. А в Министерстве внутренних дел заявили, что будут искать пути, чтобы в этот раз заседание состоялось.

Читайте такжеВидеодопрос Януковича, попытка №2: "Правый сектор" обещает прийти в суд, будет ли блокировать СИЗО, - еще не решил (видео)

В свою очередь ситуация под Святошинским судом Киева, где должен состояться видеодопрос бывшего президента Виктора Януковича, спокойная.

"Попытка допроса Януковича должна начаться в 13:00 по Киеву. Журналисты уже начали занимать очередь заранее. Вокруг здания суда спокойно, пока нет митингов или усиленной охраны", – говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября в Святошинском суде Киева в режиме видеоконференции был запланирован допрос Виктора Януковича в деле 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". После начала заседания в суде объявили 20-минутный перерыв, поскольку подсудимых не доставили в суд: несколько десятков человек блокировали выезд экс-"беркутовцев" из Лукьяновского СИЗО.

После перерыва суд принял решение перенести допрос Януковича на 28 ноября.