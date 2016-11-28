В ожидании видеодопроса Януковича: у здания суда в Киеве спокойно, акций под Лукьяновским СИЗО пока нет
Под Лукьяновским СИЗО, где находятся пять бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых подозревают в расстреле активистов Евромайдана, сейчас нет никаких протестных акций.
"Ситуация под Лукьяновским СИЗО спокойная. Никаких митингов или протестных акций не происходит", - сообщает 112 Украина.
При этом представители силовых структур заявили, что в случае повторной блокады пятерых подозреваемых экс-"беркутовцев" будут допрашивать через видеоконференцию. А в Министерстве внутренних дел заявили, что будут искать пути, чтобы в этот раз заседание состоялось.
Читайте такжеВидеодопрос Януковича, попытка №2: "Правый сектор" обещает прийти в суд, будет ли блокировать СИЗО, - еще не решил (видео)
В свою очередь ситуация под Святошинским судом Киева, где должен состояться видеодопрос бывшего президента Виктора Януковича, спокойная.
"Попытка допроса Януковича должна начаться в 13:00 по Киеву. Журналисты уже начали занимать очередь заранее. Вокруг здания суда спокойно, пока нет митингов или усиленной охраны", – говорится в сообщении.
Напомним, 25 ноября в Святошинском суде Киева в режиме видеоконференции был запланирован допрос Виктора Януковича в деле 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". После начала заседания в суде объявили 20-минутный перерыв, поскольку подсудимых не доставили в суд: несколько десятков человек блокировали выезд экс-"беркутовцев" из Лукьяновского СИЗО.
После перерыва суд принял решение перенести допрос Януковича на 28 ноября.