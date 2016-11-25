Порошенко может пойти на компромисс с ВР относительно нового состава ЦИК - Парубий

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в интервью "Радио Свобода".

«Мы ищем и согласовываем тот вариант, который может быть поддержан Верховной Радой Украины. И президент готов идти на дискуссию, и готов идти на замену того или иного кандидата в перечне, который существует для того, чтобы мы смогли выйти на формат положительного голосования в парламенте», - сказал Парубий.

Он отметил, что президент «понимает эту ситуацию, он ею занимается». Парубий убежден, что скоро «мы сможем выйти на решение (относительно нового состава ЦИК – УНИАН)».

По словам председателя ВР, очень важно, чтобы представление, которое пришло бы в Верховную Раду, было таким, которое будет поддержано большинством фракций и большинством в парламенте. Он отметил, что на сегодняшний день этому мешает несогласованность позиций политических фракций.

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«Ко мне обратились самые большие политические фракции с просьбой перенести рассмотрение этого вопроса до завершения окончательных консультаций. Должны пройти дополнительно консультации по тому поводу. И, очевидно, необходимо будет провести определенные замены, потому что мы можем попасть в очень неприятную юридическую коллизию, когда мы снимем старых членов ЦИК и не выберем новых», - подчеркнул Парубий.

Он также отметил, что 23 ноября в очередной раз имел беседу по этому поводу с президентом, и что были согласованы определенные позиции.

Как сообщал УНИАН, 3 июня в Верховной Раде были зарегистрированы внесенные президентом проекты постановлений об увольнении 12 членов ЦИК в связи с превышением срока их полномочий и назначении 11 членов Центризбиркома (№№ 4789 и 4790).

Вместе с тем в конце сентября представители «Народного фронта», «Батькивщины», Радикальной партии и «Оппозиционного блока» заявили, что их фракции не будут голосовать за предложенные главой государства кандидатуры в состав ЦИК и призвали провести консультации и перевнести кандидатуры.