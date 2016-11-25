Допрос Януковича: прямая видеотрансляция

Помимо бывшего главы государства суд допросит бывшего командующего Внутренних войск МВД Украины Станислава Шуляка.

Оба во время видеосвязи будут находиться в Ростовском областном суде в России.

Виктор Янукович и Станислав Шуляк являются свидетелями по делу пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийствах активистов Майдана в феврале 2014 года.

В то же время и Виктор Янукович, и Станислав Шуляк объявлены в розыск в Украине за другими делами.

Прокурор по делу экс-«беркутовцев» Алексей Донской не исключил возникновения технических проблем с видеосвязью во время допроса Януковича. В свою очередь адвокат экс-президента Виталий Сердюк подтвердил участие Януковича в допросе в режиме видеосвязи и призвал обеспечить надежную видеосвязь между Святошинским райсудом Киева и Ростовским областным судом для допроса экс-президента.

Также сообщалось, что Янукович планирует провести в пятницу пресс-конференцию в Ростове после видеодопроса в украинском суде.

Мероприятие состоится в одном из выставочных центров Ростова-на-Дону, сбор журналистов объявили на 17:00 по Киеву.