Не только видеодопрос по делу Майдана: Янукович завтра выйдет к журналистам в Ростове

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, пресс-конференция назначена на 25 ноября в 19.00 мск.

«В Ростове-на-Дону состоится пресс-конференция четвертого президента Украины Виктора Януковича по итогам его видеоконференции со Святошинским районным судом Киева, в ходе которой он даст показания в качестве свидетеля по делу о событиях на Майдане», - говорится в анонсе.

Отмечается, что Янукович был отстранен от власти в результате «государственного переворота в феврале 2014 года».

Вход на пресс-конференцию по предварительной аккредитации: для российских журналистов при наличии паспорта и редакционного удостоверения, для иностранных журналистов при наличии паспорта и аккредитационного удостоверения МИД РФ.

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Справка УНИАН. Святошинский райсуд Киева рассматривает дело в отношении пяти экс-бойцов спецподразделения МВД «Беркут»: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

В мае этого года суд решил допросить в режиме видеосвязи Януковича в качестве свидетеля по этому делу.

В июле суд начал техническую подготовку к дистанционному допросу экс-президента.

Начало допроса Януковича запланировано на 13.00 по киевскому времени 25 ноября.

Прокурор по делу экс-«беркутовцев» Алексей Донской не исключил возникновения технических проблем с видеосвязью во время допроса Януковича.

В свою очередь адвокат экс-президента Виталий Сердюк подтвердил участие Януковича в допросе в режиме видеосвязи и призвал обеспечить надежную видеосвязь между Святошинским райсудом Киева и Ростовским областным судом для допроса экс-президента.

Первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова выразила сомнение в том, что в Святошинском райсуде состоится запланированный на 25 ноября допрос Януковича в режиме видеосвязи.