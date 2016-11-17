"Безвиз" для Украины вступит в силу одновременно с механизмом временной приостановки – послы ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении Совета ЕС, распространенном по итогам заседания COREPER.

Как отмечается в сообщении, это является важным следующим этапом процесса принятия решения Евросоюза по безвизовому режиму для Украины.

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Так, должны начаться трехсторонние межинституциональные переговоры с участием представителей Европарламента (докладчик по этому вопросу Мария Габриэль), Совета ЕС, который будет представлен председательствующей в ЕС страной, и Еврокомиссии.

Начало переговоров зависит от того, как быстро будет принято решение относительно механизма временного прекращения, обсуждение которого продолжается.

После того, как ситуация вокруг механизма временной приостановки будет решена, окончательное решение относительно предоставления Украине безвизового режима должно быть принято на пленарном заседании Европейского парламента и на заседании Совета Евросоюза.

Таким образом, Украина получит "безвиз" одновременно с Грузией, в отношении которого такое решение уже было принято ранее.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября ЕС на уровне послов принял позицию на межинституциональные переговоры относительно безвиза для Украины. Окончательное решение еще должны утвердить Европарламент и Совет ЕС.

Напомним, вопрос об отмене виз на въезд в Евросоюз для граждан Украины не внесен в повестку дня предстоящей сессии Европарламента, которая пройдет в Страсбурге 21-24 ноября.

Так, в опубликованной на сайте Европарламента повестке дня предстоящей сессии не упоминается вопрос либерализации визового режима ни для Украины, ни для Грузии.

Также не упоминается и рассмотрение так называемого механизма прекращения безвизового режима, утверждение которого называют главным препятствием визовой либерализации с Украиной и Грузией.

В Украине рассчитывают, что решение о безвизовом режиме будет принято независимо от того, когда в ЕС примут механизм возможного приостановления визовых режимов с третьими странами.