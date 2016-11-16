Согласованной позиции с РФ относительно "дорожной карты" по Донбассу пока нет - Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после заседания правительства в среду.

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"Были только предварительные консультации. Были предложения относительно 29-30 ноября, то есть по какой-то дате в конце ноября, поскольку предыдущее предложение в Берлине прозвучало, что встреча министров иностранных дел должна состояться до конца ноября. Мы проводим консультации с нашими немецкими и французскими друзьями и партнерами. Пока у нас нет общего видения этой дорожной карты - общего видения с Россией, я имею в виду. Поскольку тот акцент на вопросах безопасности, который нужен, чтобы создать минимально возможные условия для продвижения дальнейшего политического урегулирования, - сегодня Россия против него возражает. Она, конечно, возражает против ключевых моментов, которые важны для определения модальности будущих выборов, которые должны быть свободными, честными и отвечать фундаментальным критериям ОБСЕ. Это, конечно, доступ украинских СМИ, доступ украинских партий, нормальная избирательная система", - сказал Климкин.

По его словам, это фундаментальные вопросы, по которым согласия пока нет.

"Но будем последовательно работать", - добавил глава МИД.