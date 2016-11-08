В Кремле напомнили о своих условиях "разморозки" конфликта с Украиной

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня в Москве, выступая в Фонде публичной дипломатии имени Горчакова.

«Россия заинтересована в разрешении конфликта у своих границ больше, чем кто бы то ни было, несмотря на то, что периодически вы слышите утверждения, что будто мы хотим искусственно этот конфликт затягивать, сохраняя его в таком замороженном состоянии навсегда. Это попытки свалить проблему с больной головы на здоровую», - отметил Лавров.

Он заявил о необходимости приложить усилия для восстановления взаимодоверия, которое было серьезно подорвано из-за украинского кризиса.

«Все мы согласны с тем, что на повестке дня остается скорейшее и полное выполнение Минских соглашений, в рамках которых Киев взял на себя совершенно конкретные обязательства предоставить Донбассу особый статус, закрепив его в Конституции Украины, принять закон об амнистии, провести местные выборы», - заверил глава МИД РФ.

«Подчеркну, что речь идет о базовых европейских стандартах, предусматривающих для граждан право на местное самоуправление, на беспрепятственное использование родного языка», - добавил он.

Лавров считает, что попытки изолировать Россию не раз приводили к тяжелым последствиям для всей Европы.

Лавров считает, что попытки изолировать Россию не раз приводили к тяжелым последствиям для всей Европы.

По его словам, в современном взаимосвязанном мире создать отдельные островки безопасности больше не удастся.

«Общие для всех проблемы нужно решать сообща. А, следовательно, без объединения всех государств обеспечить Европе достойное место в новой системе мироустройства не получится. История не раз показывала, что попытки изолировать Россию неизменно приводили к тяжелым последствиям для всего континента», - сказал он, и добавил, что активное вовлечение России сопровождалось длительными периодами стабильности.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.

Несмотря на заявления властей РФ, российско-оккупационные войска на Донбассе продолжают стрелять по позициям украинских военных. Так, за минувшие сутки боевики 50 раз открывали огонь по ВСУ.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формата» утвердили немецкие и французские предложения относительно основных критерев «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

По словам президента, Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. Порошенко также отметил, что сейчас речь не идет о дате выборов на оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Вместе с тем, добавил он, лидеры стран договорились продолжить на уровне экспертов и рабочих групп по подготовке концепции избирательного законодательства для проведения выборов на Донбассе.

Позже в Кремле заявили, что главы стран «нормандского формата» в Берлине не обсуждали размещение вооруженной миссии ОБСЕ на неконтролируемом участке украинско-российской границы, президент РФ Владимир Путин лишь дал "потенциальное согласие".