Порошенко: руководители некоторых партий хотят отдать РФ или сепаратистам значительную часть украинской территории
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что руководители некоторых политических партий хотят отдать России или ее сепаратистам значительную часть украинской территории.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время торжественной церемонии передачи очередной партии военной техники и вооружения личному составу ВСУ на военном аэродроме в Чугуеве под Харьковом.
«Пакет по безопасности предусматривает полное прекращение огня, вывод иностранных войск с нашей территории, передачу на первом этапе под контроль ОБСЕ, а на втором этапе - под контроль Украины неконтролируемого участка украинско-российской границы, отвод тяжелой техники и артиллерии, беспрепятственный доступ инспекторов ОБСЕ ко всей территории (Донбасса – УНИАН)», - заявил он.
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«Это четкий и конкретный план возвращения украинского суверенитета на Донбасс, остальное на сегодняшний день – от лукавого, когда руководители некоторых политических партий ставят цель – передачу или России, или ее сепаратистам значительной части украинской территории», - добавил президент.
«Я подчеркиваю, что я, как президент, не позволю этого делать. Не стоит бегать по иностранным посольствам и агитировать, что это, передача Донбасса, кому-то - единственный план наведения мира. Территории отдадите, а мира не получите», - отметил глава государства.