Порошенко: руководители некоторых партий хотят отдать РФ или сепаратистам значительную часть украинской территории

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время торжественной церемонии передачи очередной партии военной техники и вооружения личному составу ВСУ на военном аэродроме в Чугуеве под Харьковом.

«Пакет по безопасности предусматривает полное прекращение огня, вывод иностранных войск с нашей территории, передачу на первом этапе под контроль ОБСЕ, а на втором этапе - под контроль Украины неконтролируемого участка украинско-российской границы, отвод тяжелой техники и артиллерии, беспрепятственный доступ инспекторов ОБСЕ ко всей территории (Донбасса – УНИАН)», - заявил он.

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«Это четкий и конкретный план возвращения украинского суверенитета на Донбасс, остальное на сегодняшний день – от лукавого, когда руководители некоторых политических партий ставят цель – передачу или России, или ее сепаратистам значительной части украинской территории», - добавил президент.

«Я подчеркиваю, что я, как президент, не позволю этого делать. Не стоит бегать по иностранным посольствам и агитировать, что это, передача Донбасса, кому-то - единственный план наведения мира. Территории отдадите, а мира не получите», - отметил глава государства.