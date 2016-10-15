Порошенко начал визит на Харьковщину, где торжественно передаст ВСУ партию военной техники

Как передает корреспондент УНИАН, в 10.48 самолет главы государства приземлился на военном аэродроме в Чугуеве под Харьковом.

Согласно программе поездки, Порошенко на военном аэродроме примет участие в торжественной церемонии передачи Вооруженным силам Украины около 150 единиц военной техники и вооружения.

В частности, президент передаст военную колесную технику, легкобронированные боевые машины, танки, системы залпового огня, минометы, вертолеты Ми-8 и Ми-24, военно-транспортный самолет Ан-26, штурмовики и истребители Су-25, Су-27, МиГ-27.

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После этого президент вручит государственные награды и отличия воинам АТО по случаю Дня защитника Украины.

В Харькове Порошенко примет участие в заседании актива региона, где представит нового председателя Харьковской областной государственной администрации Юлию Светличную, которая победила в конкурсе на эту должность.