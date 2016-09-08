Каськив собирался сбежать на Кубу - ГПУ

Об этом во время брифинга заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

"Дерзость этого персонажа в социальных сетях сыграла с ним злую шутку. Она интенсифицировала усилия и в течение очень короткого времени мы добились принятия властями Панамы ордера о временном аресте Владислава Каськива. Более того, благодаря визиту посла Украины Руслана Спирина, которому отдельная благодарность, в течение буквально двух трех суток к панамской власти был доставлен оригинал запроса о помощи, в котором требуем выдачи Владислава Каськива", - отметил Енин.

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Он сообщил, что правоохранителями отрабатывались как воздушный, так и морской пути.

"По результатам скоординированных усилий панамской властью Владислав Каськив и его близкие, которые также находились вместе с ним, были внесены в системы опознания внешности. Соответственно, даже его попытки изменить внешность или покинуть территорию республики Панамы любым способом были бы сразу заблокированы. В последние дни была обнаружена попытка Владислава Каськива купить билет на Кубу, однако в установленный момент он не явился на посадку, где его ждали представители местных спецслужб. Вместе с тем по результатам успешно проведенной специальной операции сегодня ночью его успешно задержали", - сообщил прокурор.

"Сейчас мы ждем официального подтверждения факта задержания Каськива, а также обстоятельства проведения этой операции каналом Интерпола. Из-за разницы во времени информацию мы получим сегодня поздно вечером", - отметил Енин.