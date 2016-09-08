Вторая попытка: Каськив задержан в Панаме – ГПУ

В Панаме задержан бывший глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает "РБК-Украина".

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По словам генпрокурора, в течение 48 часов должно состояться слушание по делу Каськива.

"В случае его согласия на добровольную выдачу, экстрадиция будет происходить по упрощенной процедуре и продлится до 30 дней для согласования всех процедурных вопросов с украинской стороной (предоставление данных представителей Украины, которые прибудут в аэропорт Токумен (Панама - ред.) для осуществления передачи и согласования всех логистических вопросов)", - заявил Луценко.

"В случае отказа Каськива от добровольной выдачи, по законодательству Панамы стороне предоставляется 60 дней для защиты своих интересов и подачи контраргументов на материалы компетентных органов Украины. Однако, панамская сторона уверяет, что пока не видит оснований для отказа в выдаче Каськива", - отметил генпрокурор.

Луценко также подчеркнул, что в настоящее время в действиях Каськива на территории Панамы не обнаружено нарушений уголовного законодательства страны.

"В случае совершения Каськивым уголовного преступления это не станет препятствием его выдаче, поскольку Украина и Панама смогут договориться о дальнейшем возвращения гражданина Украины в Панаму для проведения суда и отбывания наказания (такая практика используется при выдаче граждан США)", - добавил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, Каськив занимал должность председателя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.

18 августа на брифинге в Киеве генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Каськива панамскими правоохранителями. Но без оригинала представления украинской стороной, переданного дипломатическим путем, не было оснований полноценного задержания. Теперь оригинал представления передан панамской стороне. По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

В конце марта этого года Каськив был объявлен в розыск по делу о хищении государственных средств в 2012-2013 годах (7,5 млн грн) - по заключенному Каськивом договору об оказании рекламных услуг с ООО.

По данным ГПУ, Каськив разыскивается за преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст. 366 УК (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

20 августа заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива. «Буквально в первый же день после задержания Каськива мы проинформировали в срочном порядке компетентные органы Республики Панама о том, что у нас есть уголовное производство в отношении Каськива, о том, что мы обратимся в ближайшее время с просьбой о его экстрадиции. И могу вас проинформировать, что по состоянию на вчера наше ходатайство о выдаче Каськива уже было передано в Министерство иностранных дел Украины, и теперь уже дипломатическими исполнителями указанные документы будут направлены панамской стороне», - сказал тогда Енин.

В блоге на «Украинской правде» сам Каськив написал, что он не объявлялся в розыск Интерполом.