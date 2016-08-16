Крымская провокация: ни данные спутников, ни местные жители не подтвердили обвинения Кремля - Климкин

Об этом в интервью австрийскому изданию Der Standard заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Россия обвиняет нас в открытии огня на административной границе с оккупированным Крымом. Но как может использование артиллерии остаться незамеченным для спутника и местных жителей?", - сказал Климкин.

Глава МИД также заявил, что находящиеся сегодня в оккупированном Крыму российские военнослужащие могут в любой момент осуществить провокацию, которая даст им повод атаковать Украину.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации "украинской агентурной сети" и задержании группы "диверсантов".

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил о бессмысленности и циничности обвинений России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму. Секретарь СНБО Турчинов подчеркнул, что заявление ФСБ РФ о подготовке Украиной терактов в Крыму является еще одним элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Украины.

12 августа российские СМИ со ссылкой на источник в спецслужбах сообщили фамилии якобы сотрудников украинской разведки, которые были в составе так называемой "диверсионной группы", обнаруженной вблизи Армянска.

Также, по данным источника, один из "агентов" якобы должен был организовать закладку муляжей бомб в аэропорту Симферополя с целью проверить действия правоохранительных органов Крыма, подконтрольных РФ. В Министерстве обороны Украины заявили, что в Главном управлении разведки не существует лиц, которые, как утверждают российские спецслужбы, входили в состав так называемой крымской "диверсионной группы".