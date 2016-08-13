Минобороны опровергло принадлежность "крымских диверсантов" к украинской разведке

В Министерстве обороны Украины заявляют, что в Главном управлении разведки (ГУР) не существует лиц, которые, по данным российских спецслужб, входили в состав так называемой крымской "диверсионной группы".

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

"Относительно отдельных заявлений российских спецслужб. Министерство обороны сообщает, что в составе Главного управления разведки никогда не существовало 37-го батальона 56-й бригады. Лица, о которых говорится в сообщениях, не являются сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне российские СМИ со ссылкой на источник в спецслужбах РФ сообщили фамилии якобы сотрудников украинской разведки, которые были в составе так называемой "диверсионной группы", обнаруженной вблизи Армянска.

Читайте такжеРоссия прикрывает перестрелку своих пьяных военных, придумав ахинею о "диверсантах" - Турчинов

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на "критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы "диверсантов".

Кроме того, по данным МИД РФ, в Крыму за якобы содействие в подготовке террористических актов задержан Андрей Захтей.

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

Кроме того, глава государства поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения ВСУ в районах админграницы с Крымом и на Донбассе.