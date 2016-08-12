Выдуманный ФСБ теракт в Крыму: российские СМИ назвали имя третьего "украинского диверсанта"
19:36, 12 августа 2016Общество
13832 6
Один из российских прокремлевских телеканалов показал видео допроса третьего "украинского диверсанта", который задержан за якобы подготовку теракта в оккупированном Крыму.
Редван Сулейманов - третий "диверсант" в деле выдуманного российским ФСБ теракте в Крыму / УНИАН
Мужчина, который представился как Редван Сулейманов, проживающий в Запорожье, сказал, что в октябре был якобы завербован в качестве "агента украинской разведки", сообщает РБК.
Читайте такжеВ сети появилось видео допроса "украинского диверсанта" Панова
"Сотрудник главного управления разведки украинского Минобороны "Павел Николаевич» (его фамилию Сулейманов, по его словам, не знает) сказал ему, что тот должен будет собирать на территории Крыма «военную информацию» и передавать ему, за что будет получать 3–4 тыс. гривен в месяц", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, за выдуманные ФСБ теракты в оккупированном Крыму также задержаны украинцы Евгений Панов и Андрей Захтей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter