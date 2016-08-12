Выдуманный ФСБ теракт в Крыму: российские СМИ назвали имя третьего "украинского диверсанта"

Мужчина, который представился как Редван Сулейманов, проживающий в Запорожье, сказал, что в октябре был якобы завербован в качестве "агента украинской разведки", сообщает РБК.

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"Сотрудник главного управления разведки украинского Минобороны "Павел Николаевич» (его фамилию Сулейманов, по его словам, не знает) сказал ему, что тот должен будет собирать на территории Крыма «военную информацию» и передавать ему, за что будет получать 3–4 тыс. гривен в месяц", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за выдуманные ФСБ теракты в оккупированном Крыму также задержаны украинцы Евгений Панов и Андрей Захтей.