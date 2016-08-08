Порошенко придет на допрос в ГПУ, если позовут официально - Цеголко

Об сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, пишет Украинская правда.

"Президент считает расследование дела Майдана очень важным. Если Генпрокуратура официально обратится, президент обязательно даст показания", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура намерена вызвать на допрос Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и мэра Киева Виталия Кличко.

Допрос будет касаться событий на Майдане в период января-февраля 2014 года.

Справка УНИАН. Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство против экс-«беркутовцев» Александра Зинченко и Павла Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева. 10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство против еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства против всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.