ГПУ хочет вызвать на допрос Порошенко, Турчинова, Яценюка и Кличко

Об этом, отвечая на вопрос УНИАН, сообщил журналистам начальник Управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

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"Да, вызываются, но сейчас вопрос в согласовании дат и времени", - сказал Горбатюк.

Отмечается, что допрос проведут по поводу событий на Майдане в период января-февраля 2014 года.

Справка УНИАН. Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство против экс- «беркутовцев» Александра Зинченко и Павла Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 на улице Институтской в ​​центре Киева.

10 февраля 2016 в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство против еще трех экс-«беркутовцев» - Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищения и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства против всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.