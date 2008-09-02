Проект судебной реформы приведет к коллапсу судебной системы

Инициируемый профильным Комитетом Верховной Рады и поддерживаемый Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО законопроект о судебной реформе приведет к коллапсу всей судебной системы.

Такое мнение в статье «Правосудия.net?» в газете «Зеркало недели» высказали эксперты – доктора юридических наук Николай МЕЛЬНИК и Николай ХАВРОНЮК.

В частности, свои выводы авторы статьи делают на основе анализа проекта Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» (реестр. № 0916, 0917), который 18 июня 2008 г. был рекомендован Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам правосудия для принятия во втором чтении.

Эксперты отмечают, что данный проект является объединенным вариантом двух соответствующих законопроектов, внесенных в декабре 2006 г. на рассмотрение парламента Президентом В.ЮЩЕНКО. При этом, подчеркивают они, после доработки в профильном парламентском комитете, возглавляемом Сергеем КИВАЛОВЫМ, по своему смыслу он существенно отличается от первичных проектов, а в определенной части - и от утвержденной Президентом концепции усовершенствования судопроизводства.

«Однако последнее не помешало В.ЮЩЕНКО не только официально поддержать предлагаемый к второму чтению проект, но и заявить о такой поддержке еще до принятия комитетом решения рекомендовать проект для принятия во втором чтении, то есть еще до того, как определилось окончательное содержание проекта», - заявляют эксперты, ссылаясь на письмо Президента к парламенту от 17 июня.

Заявляя, что проект закона предусматривает радикальное изменение судоустройства и статуса судей, Н.МЕЛЬНИК и Н.ХАВРОНЮК характеризуют его как «яркий пример злоупотребления правом законотворчества, правового невежества и беспредела».

По мнению экспертов, законопроект содержит целый ряд юридически необоснованных, откровенно неконституционных, внутренне противоречивых положений, «которые на практике могут привести к значительному ухудшению доступа людей к правосудию и его качества, усилению зависимости судей, в конце концов - к коллапсу судебной системы и невыполнению судом возложенных на него задач».

Среди прочего юристы отмечают, что «проект ЮЩЕНКО-КИВАЛОВА предусматривает организационно и функционально запутанную, малопонятную даже для специалистов, непомерно «измельченную» по горизонтали и вертикали систему судов».

Они подчеркивают, что предлагаемая проектом система местных судов чрезвычайно сложна, и что на практике ее существование приведет к многочисленным ошибочным обращениям в судебные органы, обусловит необходимость длительного поиска лицом компетентного суда для защиты своих прав.

«Что касается апелляционного суда, то, по проекту ЮЩЕНКО-КИВАЛОВА, человеку в нем также будет намного сложнее защитить свои права. Во-первых, увеличивается количество апелляционных судов различных видов, что само по себе усложняет судопроизводство. Во-вторых, не исключается отдаление апелляционного пересмотра гражданских и уголовных дел от населения», - отмечают эксперты.

Кроме того, подчеркивают они, если месторасположение таких судов будет устанавливаться по тем же критериям, которые сегодня применяются к апелляционным административным и хозяйственным судам, то для участия в пересмотре своего гражданского или уголовного дела в апелляционном суде люди вынуждены будут ехать не в областной центр, как сегодня, а в центр апелляционного округа, который будет включать три-четыре области и расстояние до которого будет составлять 300-400 километров. Усложнятся вызов и явка в суд участников процесса, что затруднит выполнение таким судом функции апелляции.

Кроме того, авторы статьи заявляют, что аргументация о том, что внедрение системы, насчитывающей 14 видов судов (кроме пяти местных и четырех апелляционных, она включает еще четыре вида высших судов - гражданский, уголовный, хозяйственный, административный и Верховный Суд) обосновывается необходимостью приведения отечественного судопроизводства к европейским стандартам, «не имеет под собой правовых оснований». При этом эксперты ссылаются на анализ документов по правосудию соответствующих европейских организаций и конституций около 40 стран Европы.

По их словам, еще в прошлом году, проанализировав первичные президентские проекты, Венецианская комиссия указала, что заложенное судоустройство Украинского государства противоречит европейским представлениям о построении судебных систем. «В своем заключении она указала, что «предложенная система судов - довольно сложная и излишне разветвленная. Очевидно, чем сложнее судебная система, тем больше риск возникновения процессуальных задержек», - пишут авторы статьи.

Также, по их словам, нужно принять во внимание тот факт, что предлагаемая система судоустройства является чрезвычайно затратной. «По приблизительным подсчетам Государственной судебной администрации (ГСА), только на начальные мероприятия по ее внедрению понадобится более 10 млрд. грн. Это при том, что сегодня на всю судебную власть выделяется 2,5 млрд. грн.., а в государственном бюджете на 2008 г. на поддержку судебной реформы предусмотрен один миллион», - констатируют Н.МЕЛЬНИК и Н.ХАВРОНЮК.

Кроме того, относительно Верховного суда Украины авторы статьи заявляют, что «вопреки Конституции, правовой логике» данным законопроектом высший судебный орган государства «фактически ликвидируется и устраняется из сферы судопроизводства».

«Где это видано, чтобы современное государство сознательно и целеустремленно лишало своих граждан предусмотренной Основным Законом возможности отстаивать свои права в отечественном высшем судебном органе и «гнало» их в международные судебные инстанции? … Во всех странах Европы, на которые якобы ориентируются авторы проекта, функционируют высшие судебные органы (верховные, кассационные суды). Во всех странах мира роль высшего суда заключается в максимальной унификации судебной практики путем пересмотра дел, принятия прецедентных решений, предоставления разъяснений судам и т.п.», - пишут юристы.

При этом они подчеркивают: «Проект ЮЩЕНКО-КИВАЛОВА, лишая ВС функции осуществления правосудия, фактически возлагает на него одну основную обязанность - обеспечивать одинаковое применение законодательства всеми судами общей юрисдикции. Но выполнение им этой обязанности становится невозможным. Ведь, по проекту, ВС лишен права знакомиться в судах низших уровней с практикой применения законодательства, а суды низших уровней не обязаны предоставлять ВС ни соответствующие материалы судебной практики, ни судебную статистику. Пленум ВС лишен права признавать недействующими разъяснения высших специализированных судов, что обусловит существование различных правовых позиций разных пленумов по одному и тому же вопросу. Это приведет к неоднозначности и путанице в судебной практике, от чего будут страдать конкретные граждане и юридические лица».

Нонсенсом, по мнению экспертом, является и то, что право рассматривать дела по исключительным обстоятельствам данный проект предоставляет одновременно и ВС, и высшим судам. Вместе с тем суда, который бы рассматривал дела по вновь открывшимся обстоятельствам, проект не определяет. «Поэтому, если, например, человек осужден вследствие фальсификации доказательств, злоупотребления следователя или прокурора и т.п. или если гражданское дело было несправедливо решено ввиду ложных свидетельств свидетеля, фальшивости предоставленных стороной документов и т.п., то сторона, проигравшая суд, останется «при своих интересах»: пересмотреть дело закон не позволит. Ведь не будет суда, компетентного это сделать», - констатируют они.

Кроме того, комментируя предусмотренную проектом закона норму по уменьшению состава ВС с 95 до 16 судей, эксперты отмечают, что даже в значительно меньших Украины государствах Европы состав таких судов намного больше: в Латвии – 25 судей, Швейцарии - 30, Литве - 37, Австрии и Чехии - 57, Испании - 60, Венгрии - 69, во Франции - 85, Польше - 86, России - 105, в Германии - 127.

Н.МЕЛЬНИК и Н.ХАВРОНЮК пишут еще об одном аспекте - назначении судей на административные должности: «В проекте ЮЩЕНКО-КИВАЛОВА порядок изменен: будет назначать на должности председателей и замов председателей и увольнять судей с таких должностей Президент, а предложение о таком назначении и увольнении будет подавать ВСЮ. Кроме того, предлагается наделить Президента еще одним неконституционным полномочием - инициировать назначение и увольнение председателя ВС».

При этом в своей статье эксперты подчеркивают «откровенное игнорирование авторами проекта того факта, что право Президента назначать и освобождать председателей и замов председателей судов и право ВСЮ вносить представление на такое назначение и увольнение уже признано неконституционными (решение Конституционного суда Украины № 1-рп/2007 от 16 мая 2007 года (дело об увольнении судьи с административной должности) и № 9-рп/2002от 21 мая 2002 года (дело о Законе Украины «О Высшем совете юстиции»)».

«Вывод о соответствующей политической и субъективной направленности проекта подтверждает и тот факт, что им не определены основания освобождения судей от административных должностей. Таким образом, президенту предоставляется право увольнять их по собственному усмотрению», - пишут Н.МЕЛЬНИК и Н.ХАВРОНЮК, добавляя, что не определены в проекте даже основания освобождения от должности председателя ВС.

«По нашим оценкам, законопроект противоречит около 30 нормам Конституции Украины», - делают вывод эксперты.