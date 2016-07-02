Коррупционная схема в СЭС Украины: cуд избрал меру пресечения бывшему главному санврачу Протасу

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом суд отказал стороне обвинения выбрать для Протаса меру пресечения в виде ареста, воспользовавшись альтернативной мерой пресечения.

«Ходатайство прокуратуры удовлетворить частично, назначить подозреваемому Святославу Протасу меру пресечения в виде внесения залога в размере 300 минимальных зарплат», - отмечается в решении суда.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокурора Украины просит суд избрать для главного санитарного врача Святослава Протаса меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения более 413 тыс. грн.

Об этом в судебном заседании Соломенского суда Киева заявил представитель государственного обвинения Владимир Кривенко.

«Учитывая совершенное преступление, прошу суд избрать меру пресечения в отношении гражданина Протаса в виде ареста с внесением залога в сумме 413 тыс. 440 грн», - заявил прокурор.

По его словам, свидетели подтвердили, что получали соответствующие премии ко Дню медика, из которых одну вернули.

Обосновывая необходимость избрания меры пресечения подозреваемому, Кривенко отметил, что “есть риск, что он будет скрываться от досудебного следствия”.

Кроме того, прокурор сообщил, что в настоящее время еще не принято решение об изъятии у Протаса загранпаспортов, где в частности, есть Шенгенская виза и виза с возможностью посещать США.

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«Надо принять во внимание тот факт, что половина восточной границы не контролируется украинской властью, а соответственно, Протас тем или иным образом может попасть и скрываться в так называемых “ДНР”, “ЛНВ”, или уехать в Россию. Прокуратура просит суд избрать для главного санврача Протаса меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения более 413 тыс. грн», - сказал он.

Главного санитарного врача Украины Протаса задержали 30 июня по подозрению в организации схемы по хищению 400 тыс грн бюджетных средств. Вместе с Протасом был задержан начальник департамента Государственной санитарно-эпидемиологической службы Чепурной.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и по ч.5 ст.27 и ч.4 ст.368 УКУ.